В СПЧ оценили статус России, как «постоянного нарушителя» прав человека

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Глава Совета по правам человека Михаил Федотов в беседе с НСН завил, что ни в одной стране мира права не соблюдаются должным образом.

Совет ЕС отнес Россию к «постоянным нарушителям» прав человека. Как отмечает РБК, вместе с нашей страной в этом списке оказались Камерун, Мьянма и Пакистан. Кроме того, в представленном докладе упоминаются «аннексированные Крым и Севастополь». Также ЕС говорит о нарушениях в «областях на востоке Украины, которые выведены из-под контроля правительства».

Никакие документы подобного рода оспаривать не стоит. Такую точку зрения в беседе с НСН высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов:

«Нужно всегда прислушиваться к собственному мнению, к собственному ощущению ситуации с правами человека в стране. Это самое важное. Если мы считаем, что у нас в стране всё замечательно с правами человека, значит у нас что-то не в порядке с головой. Нужно понимать, что права человека – это очень уязвимая категория. Она универсальная. И по всему миру вы не найдёте ни одной страны, где бы они соблюдались: так, как это должно быть. Все страны мира – ученики в глобальной школе прав человека: и Мьянма, и Россия, и США, и Финляндия, и Норвегия, и так далее. Представители этих государств, с которыми я говорил, согласны с этим тезисом полностью. Поэтому, давайте смотреть на то, в чём нам надо исправляться. И заниматься этим – это нормальная работа», - отметил собеседник НСН.

В общей сложности Россия в документе упоминается пять раз — представители ЕС пишут о фактах репрессий (в первую очередь, в Чечне), необоснованных арестов, пыток, неправомерных решениях судов и так далее.

Между тем, Европейский суд по правам человека опубликовал отчет за 2018 год.Согласно его данным, РФ остается крупнейшим поставщиком жалоб и лидером по числу проигранных властями дел, опережая с большим отрывом Турцию, Украину и Румынию.

Напомним, ранее председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет Херия в связи с недопуском россиян на выборы президента Украины. Они должны состояться 31 марта. За пост будут бороться рекордное число кандидатов – 44.

В пресс-службе СПЧ назвали запрет для российских наблюдателей «беспрецедентным шагом, который является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН».