В Союзе журналистов отказались верить в исчезновение печатных СМИ

Тимур Шафир в эфире НСН выразил уверенность, что полного отказа аудитории от печатных изданий не случится никогда.

Каждый пятый (19%) россиянин готов полностью отказаться от бумажных изданий СМИ перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в Интернете). Об этом свидетельствует новый опрос ВЦИОМ, результаты которого обнародованы на сайте организации. 79% участников исследования пока не готовы отказаться от печатных СМИ.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН выразил уверенность, что полного отказа аудитории от печатных изданий не случится никогда.

«Разговоры, что печатная пресса умирает и скоро останутся только электронные носители информации, идут не первый год. Однако если мы возьмем доклад ВЦИОМ, то увидим, что да, есть снижение доли читателей печатных СМИ. Но так же происходит и с электронными! Проводить простое разделение на печатные и электронные СМИ и сравнивать их «в лоб» не совсем профессионально. Нужно смотреть по аудиториям. Естественно, что аудитория электронных СМИ – это определенный возрастной срез, это молодые люди. По региональному признаку понятно, что электронные СМИ в основном потребляются в двух столицах, в крупных региональных центрах.

Но при этом не надо забывать, что существует огромный пласт региональных печатных изданий, которые в своих городах, городках, поселениях играли и еще очень много лет будут играть очень большую роль. При том, что все они постепенно выходят на альтернативу. Сейчас сложно найти СМИ, у которого нет электронной версии. Здесь говорить, что печатные СМИ отомрут, очень рано! Печатные СМИ, во-первых, не отомрут никогда, во-вторых, говорить, что уравняются пропорции печатных и электронных изданий, достаточно рано. Мы, скорее всего, станем свидетелями определенной синергии, когда электронное распространение новостей все равно будет сопровождаться старым добрым печатным листом», - сказал профсоюзный деятель.

Отметим, что, по данным социологов, сокращение востребованности всех видов СМИ сопровождается увеличением доли поисковиков, мессенджеров и интеграторов.