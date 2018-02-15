В Совфеде призвали не торопиться с правом регионов на туристический сбор

Сенатор в эфире НСН призвал дождаться результатов эксперимента по введению курортного сбора в четырёх регионах.

Министр финансов России Антон Силуанов поддержал идею наделить регионы правом вводить туристический сбор. Такое мнение глава ведомства высказал во время Инвестиционного форума в Сочи 15 февраля. Силуанов подчеркнул, что администрировать подобные платежи должны сами регионы, сообщает «Газета.ру» .

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в эфире НСН призвал сначала дождаться результатов пилотного проекта по курортному сбору, только после этого решать, стоит ли даровать такое право всем субъектам.

«Наш комитет по социальной политике с настороженностью относится к этим идеям. Такие вещи радости в туристическом сообществе не вызывают. На сегодняшний день есть закон о курортном сборе, который затрагивает только четыре региона. Крым отложил введение курортного сбора [до 2019 года], Краснодарский край ввёл 10 рублей в сутки, Алтайский край (конкретно Белокуриха) – 30 рублей в сутки, Ставропольский, по-моему, 50 рублей. Всё это только с мая вводится. Мне кажется, надо посмотреть, к чему приведёт введение курортного сбора, как отнесутся к нему туристы. Также нужно оценить затраты на администрирование - не окажутся ли такие затраты сопоставимы с бюджетными доходами», - считает эксперт.

По словам Игоря Фомина, подобная инициатива имеет право на жизнь только в случае тщательной правовой подготовки и ответственного отношения к ней со стороны региональных властей.

«Обычно в других странах это работает как местный муниципальный налог. У нас пока курортный сбор - это именно сбор, а не налог. Здесь надо понимать, в чём смысл идеи министерства финансов. Если речь идёт о введении права регионам вводить муниципальный туристический или курортный сбор под полную их ответственность с закреплением такого права в Налоговом кодексе - можно подумать. Тогда такие решения должны приниматься самими регионами. А отвечать за неправильное решение регионы будут снижением туристического потока», - подчеркнул сенатор.

Игорь Фомин напомнил, что регионы получают не более 25% от всех налогов, которые собираются в туризме.

«Безусловно, понятно, почему такие идеи возникают у регионов. Налогов от туризма с учетом отраслей-смежников собирается очень много, но большая их часть остается на федеральном уровне. По оценкам экспертов, регионы получают не более 25% от всех собираемых налогов в сфере туризма. Но решение о введении дополнительных сборов с туристов - не единственный выход из ситуации. Почему бы министерству финансов не предложить, например, выделение грантов из федерального бюджета успешным в туризме регионам и муниципалитетам. Вот такую инициативу с радостью встретили бы и регионы, и туристический бизнес», - заявил сенатор.

Напомним, закон о введении курортного сбора в четырёх регионах России был принят в Государственной думе в июле 2017 года. Туристам придётся платить небольшие суммы за пользование инфраструктурой. Это затронет Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.