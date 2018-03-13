В Совфеде предсказали рост числа туристов в Крыму

Член комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН рассказал, как добиться большей привлекательности Крыма для российских туристов.

Раннее бронирование путевок в Крым в России в 2018-м снизилось в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Такую информацию озвучил член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. Он связал спад с тем, что крымские отельеры завысили цены на услуги.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в эфире НСН подтвердил, что проблема есть, но она решается.



«По моей информации работу ведется. Ее ведет Ростуризм совместно с региональным министерством туризма и курортов о понижении цен. Этот вопрос будет отрегулирован. В этом году туристический поток ожидается выше, чем в прошлом. Целевая планка ставится на уровне шесть миллионов человек в год. Чтобы этот показатель достигнуть, необходимо, в том числе и решать вопрос по стоимости размещения туристов», - рассказал НСН Фомин.

Меж тем, российские операторы проявили «добрую волю» и в разы удешевили роуминг. Так расходы крымчан на звонки при поездках в другие регионы страны, а также для российских туристов в Крыму с декабря 2017 года снизились в среднем в три-пять раз. Цифры привел глава Минкомсвязи Николай Никифоров.