В Совфеде объяснили, как россиянам с маленьким стажем получить страховую пенсию

В эфире НСН сенатор озвучил два варианта получения пособий от государства.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, почему некоторым россиянам отказано в получении страховой пенсии по старости. По словам главы ведомства, отказ обусловлен недостатком трудового стажа и пенсионных баллов. В случае, если стажа или баллов не хватает, будет назначена только социальная пенсия, уточнили в ПФР в среду, 10 января.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН озвучил два способа, при помощи которых граждане РФ с недостаточным трудовым стажем могут получить страховую пенсию.

«Первый вариант – вы продолжаете работать и выполняете требования, которые необходимы для выхода на пенсию, получив трудовую пенсию по старости. Второй вариант - вы обиделись на государство, решили больше не работать и ждете, когда государство вам даст социальное пособие, так называемую социальную пенсию, которую вы получите, когда вам исполнится уже не 60, а 65 лет (для мужчин – прим. НСН). По нынешним объемам она порядка 8,5-9 тыс. рублей», - пояснил сенатор.

Отметим, на социальную пенсию женщины могут рассчитывать в 60 лет, а мужчины в 65. Она назначается на пять лет позже страховой, сообщает RT. В марте 2017 года был подписан указ о повышении социальных пенсий на 1,5%. Страховые пенсии с 1 апреля прошлого года увеличились на 0,38% как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. На сегодняшний день средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 тыс. 075 рублей, у неработающих пенсионеров - 14 тыс. 329 рублей, размер социальной пенсии – 9 тыс. 045 рублей.