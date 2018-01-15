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Общество

В СКР завершили расследование дела Кирилла Серебренникова

15 Января 2018 в 12:24
В СКР завершили расследование дела Кирилла Серебренникова

Следственный комитет РФ в понедельник, 15 января, завершил расследование дела режиссера Кирилла Серебренникова. Уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство.

По данным адвоката Серебренникова, сумма нанесенного ущерба выросла до 133 млн руб, пишет «Интерфакс».

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения средств, которые выделялись из госбюджета на реализацию проекта «Платформа», сообщает РЕН ТВ. До 19 января режиссер находится под домашним арестом.

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