В системе «Платон» зарегистрировали еще 10 тыс. большегрузов

Более 10 тыс большегрузов в Дагестане зарегистрировали в государственной системе «Платон». Таким образом, за минувший год количество зарегистрированных 12-тонников в республике увеличилось на 9 тыс. автомобилей, сообщает РИА «Дагестан» во вторник, 16 января.



Бесплатные бортовые устройства в качестве одного из двух доступных способов внесения платы за использование федеральных дорог установили 95 процентов дагестанских перевозчиков.

Сегодня в России грузоперевозчики зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 945 тысяч большегрузов. Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства.