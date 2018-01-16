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Общество

В системе «Платон» зарегистрировали еще 10 тыс. большегрузов

16 Января 2018 в 17:34
В системе «Платон» зарегистрировали еще 10 тыс. большегрузов

Более 10 тыс большегрузов в Дагестане зарегистрировали в государственной системе «Платон». Таким образом, за минувший год количество зарегистрированных 12-тонников в республике увеличилось на 9 тыс. автомобилей, сообщает РИА «Дагестан» во вторник, 16 января.

Бесплатные бортовые устройства в качестве одного из двух доступных способов внесения платы за использование федеральных дорог установили 95 процентов дагестанских перевозчиков.

Сегодня в России грузоперевозчики зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 945 тысяч большегрузов. Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства.

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