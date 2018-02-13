В РПЦ рассказали об отношении ко Дню святого Валентина

Иеромонах Дмитрий Першин заявил НСН, что в православной церкви почитается святой Валентин.

Иеромонах Дмитрий Першин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Валентинка» от РПЦ» рассказал, как в православии относятся ко Дню святого Валентина, и что нужно, чтобы этот праздник сохранил правильную нравственную составляющую.

«Существовал действительно Валентин. Он был миссионер, возникла община, и их казнили, никто из них от веры не отрёкся. А мученики в церкви очень почитаются. Святой Валентин есть и в наших святцах, он почитается и в православной церкви. Но если мы не хотим этот день, 14 февраля, потерять, не хотим, чтоб его интерпретировали в какую-то грязную историю, надо сделать следующее. Первое, надо заметить, что эта история соотнесена всё-таки с именем христианского святого, не индуистского божества, не греческого или римского божества. Нам дан образ мученика. Из того, что этот день пытаются повернуть, чтобы пропагандировать какие-то содомские отношения, не следует, что его надо отменять. Просто надо дать возможность проявлять эти чувства [влюблённости] в рамках высокой культурной, духовной традиции — европейской, христианской. Она есть», — заявил иеромонах.

Напомним, что ежегодно 14 февраля во всём мире отмечается праздник День святого Валентина. В России, и в частности в РПЦ, неоднозначно относятся к празднику, считая его пагубным влиянием Запада.