В РПЦ поддержали борьбу епископа против домовых

Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН пообещал не запрещать Деда Мороза.

Пропагандой неоязычества посчитал епископ Калининградский и Балтийский Серафим появление на историческом Медовом мосту и Музее янтаря фигурок сказочных персонажей хомлинов - сказочных домовых. Он направил письмо, губернатору области Антону Алиханову, в котором призвал власти понять его обеспокоенность, поскольку такие фигурки могут «отбросить народ к темным векам язычества и примитивного славянского национализма».

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН призвал не удивляться возмущению архиерея.

«Домовые – это нечистая сила. Поэтому что епископ может о них сказать? Естественно, он будет против, он же не может быть «за», - заметил он.

Клирик уверен, что других популярных персонажей, в частности, Деда Мороза запрещать не будут.

«Деда Мороза запрещать не надо, это персонаж сказочный», - пояснил он.

Отметим, что епископа Серафима поддержала депутат местной думы от КПРФ Екатерина Королева. Коммунистка написала губернатору открытое письмо и разместила его в своем Facebook. В нем она попросила проверить, насколько законным было размещение фигурок, заметив, что Великий пост - «самое время отменить неверно принятые решения и исправить недоразумения».

Первый хомлин появился на Медовом мосту в июне 2018 года. Его создал местный скульптор Андрей Следков, который подарил свое произведение городу. Домовой понравился калининградцам, так что вскоре в разных частях города появились его сородичи.