В Ростуризме поддержали туристические льготы для молодежи

В эфире НСН Дмитрий Горин рассказал, насколько льготы позволят снизить стоимость путешествий.

Для путешествующей молодежи в России предлагают ввести льготы на проезд и субсидии на оплату гостиниц. С такой инициативой выступила накануне член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова.



В эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин поддержал эту инициативу, отметив, что субсидии помогут снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов (слушайте аудио).

«Инициатива очень положительная. Внутренний туризм за последние годы показал очень серьезный рост, и без поддержки, без целевого субсидирования в том числе молодежной аудитории, будет сложно привлечь новых туристов. Туристические компании давно просят субсидии на внутренний туризм в межсезонье для более доступных туров. Даже если размер субсидии составит 1-2 тысячи рублей, то в рамках внутренних туристических пакетов это станет существенной скидкой, которая позволит снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов. Сначала нужно будет выделить пилотные регионы для апробирования всей схемы. Успех инициативы будет зависеть от выделения денег, ее согласования и утверждения Минфином и Минэкономразвития. Остается только вопрос суммы, которая будет субсидироваться», - считает эксперт.

Помимо предложения о субсидиях для молодых туристов, Кувшинова также выступила с инициативой разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма, сообщает RT.