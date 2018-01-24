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Общество

В Ростуризме поддержали туристические льготы для молодежи

24 Января 2018 в 18:45
В Ростуризме поддержали туристические льготы для молодежи
В эфире НСН Дмитрий Горин рассказал, насколько льготы позволят снизить стоимость путешествий. 

Для путешествующей молодежи в России предлагают ввести льготы на проезд и субсидии на оплату гостиниц. С такой инициативой выступила накануне член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова.

В эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин поддержал эту инициативу, отметив, что субсидии помогут снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов (слушайте аудио).

«Инициатива очень положительная. Внутренний туризм за последние годы показал очень серьезный рост, и без поддержки, без целевого субсидирования в том числе молодежной аудитории,  будет сложно привлечь новых туристов. Туристические компании давно просят субсидии на внутренний туризм в межсезонье для более доступных туров. Даже если размер субсидии составит 1-2 тысячи рублей, то в рамках внутренних туристических пакетов это станет существенной скидкой, которая позволит снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов. Сначала нужно будет выделить пилотные регионы для апробирования всей схемы. Успех инициативы будет зависеть от выделения денег, ее согласования и утверждения Минфином и Минэкономразвития. Остается только вопрос суммы, которая будет субсидироваться», - считает эксперт.

Помимо предложения о субсидиях для молодых туристов, Кувшинова также выступила с инициативой разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма, сообщает RT.

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