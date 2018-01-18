В российских судах могут появиться примирители. Такую меру решения конфликтов предлагает Верховный суд. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Прибегать к помощи судебного примирителя можно будет в арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства.

Примирителями могут стать опытные люди с высшим юридическим образованием, например, судьи, вышедшие в отставку. Верховный суд также предлагает в качестве поощрения к мирному разрешению дела ввести возврат до 70% уплаченных госпошлин.