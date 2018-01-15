В российских школах усилят меры безопасности после инцидента в Перми

Меры безопасности в российских школах усилят после ЧП в Перми. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец, пишет Ura.ru .

В одной из пермских школ сегодня утром в результате поножовщины пострадали 12 человек. Драку начал бывший ученик, по предварительным данным, раньше он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Пятерым раненым сделаны операции. Два подростка и учительница находятся в реанимации в тяжелом состоянии, отмечает сайт НСН.ФМ.

Возбуждено уголовное дело. В причинах ЧП будет разбираться специальная рабочая группа правительства во главе с министром образования и науки Ольгой Васильевой.