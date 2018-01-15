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Общество

В России подготовили иски к Apple об искусственном замедлении работы iPhone

15 Января 2018 в 11:55
В России подготовили иски к Apple об искусственном замедлении работы iPhone

В России в начале текущей недели будут поданы первые иски к корпорации Apple об искусственном замедлении работы iPhone. Как пишет «Коммерсантъ», общая сумма исков может составить несколько десятков миллионов рублей.

Представители юридических компаний NLF Group и Lex Borealis, которые представляют интересы владельцев iPhone, намерены добиться признания практики намеренного ухудшения качества гаджетов незаконной.

В конце декабря выяснилось, что Apple целесообразно тормозит работу устройств прошлых поколений, сообщает «ФедералПресс». Ранее десятки исков к Apple подали в США, Израиле и Франции. Готовятся к подаче заявления в Южной Корее, Канаде, Австралии.

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