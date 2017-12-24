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Общество

В России может появиться зоополиция

24 Декабря 2017 в 11:11
В России может появиться зоополиция

В России может появиться зоополиция. Как пишет RT, автором этой инициативы является   депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который и предложил создать специализированное подразделение МВД по охране животных. Соответствующее обращение будет направлено на имя главы ведомства Владимира Колокольцева уже завтра. 

Владимир Петров подчеркнул, что сотрудники зоополиции будут расследовать инциденты, связанные с жестоким обращением с животными, а также случаи нападений собак и кошек на людей. Кроме того, новый орган МВД будет заниматься ситуациями,  когда люди отказываются от своих питомцев и составляют их на улице.

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