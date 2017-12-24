В России может появиться зоополиция. Как пишет RT, автором этой инициативы является депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который и предложил создать специализированное подразделение МВД по охране животных. Соответствующее обращение будет направлено на имя главы ведомства Владимира Колокольцева уже завтра.

Владимир Петров подчеркнул, что сотрудники зоополиции будут расследовать инциденты, связанные с жестоким обращением с животными, а также случаи нападений собак и кошек на людей. Кроме того, новый орган МВД будет заниматься ситуациями, когда люди отказываются от своих питомцев и составляют их на улице.