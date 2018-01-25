В распадах браков обвинили мелодрамы и глянцевые журналы

Депутат заксобрания Ленобласти заявил в эфире НСН, что основной причиной разводов выступает разрыв между ожиданиями молодых людей от жизни в браке и реальностью.

Обязать брачующихся проходить перед свадьбой тест на психологическую совместимость предложили в заксобрании Ленобласти. Автор инициативы депутат Владимир Петров считает, что это поможет снизить число разводов в стране.

«У нас существует проблема достаточно ранних разводов. Статистика приводит цифры, что из 1000 заключенных браков 829 заканчиваются разводами. При этом 80% браков, которые заключены, тоже попадают в категорию уже распавшихся в первые три года после их заключения. Совершенно очевидно, что эта проблема как-то должна быть решена. Мне кажется, что это путь прохождения тестов на психологическую совместимость, общение представителей социальных органов с теми парами, которые собираются закончить свои брачные отношения. Соответствующие предложения будут не позднее 26 числа направлены в Минздрав, Скворцовой», - заверил он в эфире НСН.

По мнению парламентария, основной причиной разводов выступает разрыв между ожиданиями молодых людей от жизни в браке и реальностью.

«Давайте называть вещи своими именами. У нас же основная проблема не в том, что плохое государство или хорошее, плохие мужчины или нетерпеливые девушки. Основная проблема в том, что, условно, средняя школа выпускает каждый год 100 тысяч дебютанток, которые хотят прекрасной, замечательной жизни. Которые смотрят не только программу «Давай поженимся», а все мыльные оперы, красивую жизнь и читают журнал Tatler. И еще, условно, 30-40 тысяч – средние технические и высшие учебные заведения. Но таких школ, которые выпускают успешных мужчин в сравнимых количествах, я не знаю. Основная проблема в этом. Девочки спешат, не понимают, что отношения – это, прежде всего, ответственность, быт, труд, работа над отношениями», - подчеркнул он.

По данным Росстата, в стране распадается больше половины семей. Чаще всего разводятся пары, которые прожили в браке пять-девять лет.