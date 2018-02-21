В РАН пригрозили акциями протеста в случае игнорирования второго письма президенту

Новое открытое письмо президенту Путину направили представители российской науки. Как передает ТАСС, под ним поставили подписи более четырехсот ученых. Они призывают вернуть отечественной науке особый статус и самоуправление, критикуя деятельность Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
Первое открытое письмо президенту с критикой ФАНО и реформы РАН было направлено в конце прошлого года. Инициаторами послания были академики из влиятельного «Клуба 1 июля». Однако ответили на него представители Минобразования и науки, а также самого ФАНО. Поэтому ученые решили направить новое письмо главе государства, под которым подписалось еще больше представителей научного сообщества, чем под первым.
Член-корреспондент РАН Фёдор Успенский объяснил НСН, чем обусловлено увеличение количества подписей недовольных реформой.
По словам ученого, в РАН нарастает недовольство методами управления наукой со стороны государства.
«Что касается недовольства Академии наук тем, как с ней обращаются, то реакция на первое письмо позволяет говорить, что к нам чиновники относятся как к обычным людям – с полным равнодушием. Нам ответили бюрократически: та организация, на которую мы жалуемся, ФАНО – те, с кем бы мы вообще не хотели сотрудничать, потому что ситуация сейчас такова, что Академией руководят счетоводы, офисные менеджеры, которые совершенно не понимают задачи и нужды академической науки – им и была спущена реакция на первое письмо: «Разберитесь с ними, а нас не трогайте». Так тоже не делается: мы писали не в ФАНО, мы писали [президенту]. Поэтому недовольство растет, ничего хорошего не происходит, все только усугубляется. Конечная цель заключается в том, чтобы этого ФАНО просто не было. Чтобы Академией наук руководила Академия наук», - пояснил собеседник НСН.
Однако особых иллюзий в научном сообществе по поводу нового обращения к Путину не питают.
«Боюсь, будет бюрократическая отмазка. Это в стратегической перспективе плохо, потому что не этого ждет академический мир. Он ждет здравых, рациональных изменений. Сейчас ситуация во многом из театра абсурда. И нельзя исключать каких-то выступлений, потому что инициатива этих писем исходит от людей, которые не только много сделали в науке, но и озабочены самим научным процессом. И я думаю, что на этом дело не остановится. Хотелось бы внятного и адекватного ответа, за которым бы последовали нормальные, рациональные решения, а не бюрократические отмазки», - заключил Успенский.
Напомним, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук. Тогда же члены Академии, несогласные с ходом реформы, образовали научный «Клуб 1 июля».