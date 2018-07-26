В РАКИБ рассказали, когда Госдума перестанет считать криптовалюты фантиками

Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовым коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками. По его словам, граждане России вольны закупать ту или иную валюту, однако, когда речь идёт о криптовалютах, никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств, передаёт его слова Rambler News Service.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН объяснил столь скептическое отношение законодателей к криптовалютам устоявшимся мнением, которое, по его словам, ошибочно. Также он выразил надежду, что с принятием соответствующего закона о криптовалютах оно изменится.
«Есть устоявшееся отношение к криптовалютам, как к волатильно-спекулятивному инструменту, которое не совсем соответствует тому, для чего они предназначены. Поэтому я считаю, что законодатели разберутся со всей этой историей. Мы надеемся, что тот законопроект, который будет во втором чтении, он позволит считать криптовалюты легальными и законными для интересов нашей страны и граждан», — заявил Припачкин.