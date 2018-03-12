В Putin Team ответили на «звёздность»

Пресс-секретарь Putin Team в эфире НСН рассказал, что на мероприятии все желающие смогли получить ответы на интересующие вопросы о движении.

Движение Putin Team представило свой гимн 11 марта во время сбора единомышленников на катке в Парке Горького в Москве. Хэдлайнерами вечера выступили шоумен Михаил Галустян, звёзды «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Юлия Михалкова и другие. Некоторые эксперты посчитали, что «звёздность» мероприятия затмила его главную цель – тему социально значимых ценностей.

В свою очередь, пресс-секретарь движения Putin Team Константин Ткаченко в эфире НСН заявил, что именно благодаря «звездам», движение смогло реализовать свои основные задачи.

«Значение [этого мероприятия] было одно-единственное: со стороны наших хэдлайнеров, активных участников движения люди смогли узнать больше о тех добрых делах, которые делает Putin Team, и понять, как к этому присоединиться. Каждый желающий смог задать любой вопрос про то, как присоединиться к благотворительной деятельности, как сделать добрые дела, как предложить свой проект. Мы смогли полностью реализовать идею встречи и основная масса людей, которая хочет принимать в участие в движении, узнала об этих проектах, поддержала их, некоторые предложили какие-то дополнения к этим проектам», - отметил собеседник НСН.

При этом он добавил, что подобная критика никак не влияет на настрой участников движения.

Напомним, 7 марта гимн Putin Team был представлен в сети. Песню «Путеводная звезда» записали Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати и другие представители российского шоу-бизнеса. Ранее звёзды неоднократно заявляли о присоединении к движению, основателем которого выступил хоккеист Александр Овечкин, сообщает Ura.ru .