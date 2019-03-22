Таксисты пожаловались на низкие заработки

Глава Профсоюза в эфире НСН заявил, что цены на услуги такси искусственно занижены.

Жители российских городов назвали завышенной стоимость услуг такси. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Для 28% респондентов цены на такси явно выше, чем хотелось бы. Однако 61% опрошенных соглашаются, что качеству предоставляемых услуг они соответствуют. Кроме того, больше половины жителей страны отметили, что за последние пять лет техническое состояние машин такси стало лучше. Основным гарантом безопасности при поездке 66% респондентов назвали соблюдение водителем ПДД, 62% добавили к этому аккуратную манеру вождения. Еще 59% указали на важность технической исправности автомобиля и отсутствие у него каких-либо повреждений.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН рассказал, что таксистам не удается ничего заработать из-за низкой стоимости перевозок для пассажиров.

«Цены занижены, причем в несколько раз. Люди как работали по 14, а то и по 20 часов, так и работают, как ничего не зарабатывали, так и не зарабатывают. Об этом много сюжетов снято. Общественные организации исследовали эту тему. Водитель, который возит пассажира, домой не приносит практически ничего. В Москве, по крайней мере, качество подтянулось. Машины в хорошем состоянии, служба требует с водителя норму по одежде, отношения, в некоторых фирмах учат людей разговаривать с пассажирами. На данный момент цена и качество услуг такси соответствуют друг другу», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этих целей в ближайшие годы в стране построят 12 обучающих центров. На эти цели государство и частные инвесторы выделят более миллиарда рублей. Подготовка будет занимать не больше трех месяцев. Предполагается, что выпускники центров станут работать в беспилотных такси, на складах или в сфере грузоперевозок.