В профсоюзе полиции рассказали о репутации экс-главы МУРа Трутнева

Михаил Пашкин рассказал в эфире НСН, что слухи о нечистоплотности бывшего начальника МУРа ходят давно.

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор полиции Виктор Трутнев арестован по обвинению в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Московской гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал в эфире НСН, что слухи о коррумпированности бывшего начальника МУРа в органах ходят давно.

«Трутнев был в свое время начальником УВД Северного округа, а потом уже стал начальником МУРа. И, как мне рассказывали уже вышедшие на пенсию сотрудники МУРа, Трутнев пришел один раз к ним и попросил «решить вопрос» с каким-то уголовным делом. Те ему отказали, причем в грубой форме, сказали: «Иди ты отсюда». Он пошел и на этих сотрудников нажаловался замначальника МУРа. И тот решил наказать этих сотрудников. Но потом, насколько я знаю, [начальник МУРа в 2011-2012 годах Олег] Баранов наказал этого зама. Сотрудников не тронули. Вот что могу сказать о личности самого Трутнева. Насколько эта история правдива - на 100 процентов утверждать не могу, что это так. Но зная Трутнева по работе в округе, начальником округа, как он очень не любил профсоюз и членов профсоюза, я полностью доверяю сотрудникам МУРа. И вот он еще раз засветился, уже с сотрудниками ФСБ», - пояснил он.

По словам профсоюзного деятеля, у столичного уголовного розыска сегодня сомнительная репутация.

«Сам факт, что полтора года не могли назначить начальникам МУРа, говорит о многом. Насколько я знаю, [министр внутренних дел Владимир] Колокольцев нескольким сотрудникам центрального аппарата МВД предлагал эту должность. Они отказывались вплоть до увольнения. Никто не хочет идти в МУР, потому что, к сожалению, это уже не та структура, которая может реально бороться с бандитами. Когда даже наш профсоюз обращался в УСБ, говоря о конкретных сотрудниках МУРа, которые вымогали 3 млн рублей, тем сотрудникам кто-то позвонил и они скрылись. Это при Якунине было. Это МУР. И ничего корруционерам не было. Как работали, так и работают. Одни «крышуют» других, платят деньги за это. Сам же Колокольцев в свое время, будучи начальником московского главка, говорил, что ни одна организованная преступная группировка дня не просуществует без поддержки правоохранительных органов. Я с ним в этом на 100 процентов согласен. Так что в любой ОПГ нужно искать то ли фсбшников, то ли полицейских. Эта коррупционная система присутствует в правоохранительных органах, и честные сотрудники из этой системы изживаются. Пока это так», - заключил собеседник НСН.

По данными СМИ, Трутнев подозревается в причастности к вымогательству денег у руководства НИТИ имени Снегирева, который производит взрыватели для боеприпасов. В прошлом году ФСБ выявила нарушения в порядке оформления работников предприятия. Директору НИТИ пригрозили, что его могут обвинить в мошенничестве или растрате, после чего предложили «замять» историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей. Сотрудники ФСБ, задержанные при передаче взятки, дали показания на Трутнева.