В Профсоюзе полиции рассказали, кто будет сидеть в новой колонии для сотрудников органов

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Михаил Пашкин в беседе с НСН рассказал, из-за чего полицейские и следователи оказываются за решеткой.

Открыть в России новую колонию для осуждённых бывших сотрудников правоохранительных органов предложил первый заместитель директора ФСИН РФ Анатолий Рудый, пишет ТАСС. По его словам, необходимость в этом назрела в связи с ростом числа преступников из рядов полиции и других органов правопорядка. Однако точную цифру таких осуждённых он не назвал.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не удивился предложению об открытии нового места лишения свободы для БС (бывших сотрудников правоохранительных органов). Он рассказал, кто именно из правоохранителей чаще всего оказывается за решёткой.

«Насколько я знаю, такие колонии уже открылись, несколько в России — одна из них в Екатеринбурге. Интересно узнать у этого начальника ФСИН, кто будет там находиться? Сержанты, либо старшие офицеры, подполковники, майоры, начальники отделов. И окажется, что там, скорее всего, будут содержаться участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и гаишники, и, может ещё дознаватели, следователи. Причём, скорее всего, не только полиции — и прокурорские, и следственного комитета», — предположил Пашкин.

По его словам, на зону стражей правопорядка приводит чаще всего именно «палочная схема», действующая в судебной системе. И из тех, кто переходит в ряды заключённых, не менее 30% сидит ни за что, убеждён собеседник НСН.

«Я разговаривал со многими бывшими сотрудниками органов, которые освободились из зоны. И в большинстве они говорят — да, я сидел за дело. Но и просто так, ни за что, сидит процентов 30-40. У нас в профсоюзе есть много случаев, когда судьи, не имея доказательств, сажают человека на три, пять лет. Просто по беспределу. Поэтому открытию новой колонии БС я не удивляюсь. Это не удивительно, когда у работников Следственного комитета есть план на сотрудников по должностным преступлениям. А кого проще всего поймать — какого-нибудь ППС-ника. Дело возбудили — его уже не прекратишь», — заметил Пашкин.

Он привёл пример того, как добиться оправдания одного невиновного полицейского смогли только при содействии начальника округа, прокурора округа и руководства московского главка. И этот случай скорее исключение, чем правило, отметил глава столичного профсоюза полиции.

Вместо открытия ещё одной колонии БС в России необходимо менять судебную систему, заявил Пашкин. Он описал, как она должна быть устроена, чтобы количество оправдательных приговоров в стране достигло нормального уровня, сопоставимого с уровнем Европы.

«О том, как бороться с такой системой, мы говорим очень много лет. А всё просто. Нужно назначить двух судебных заседателей, двух понятых — в каждый судебный процесс, и по уголовному праву, и по гражданскому. И если эти заседатели скажут “нет” на вынесении решения, то судья дело прекращает. И тогда все, кто арестовал человека незаконно, все идут под суд и отправляются в эту новую колонию, которую хотят создать. Тогда бы всё было нормально, потому что присяжные заседатели — люди не ангажированные, их не купишь, можно только запугать, но это вряд ли. В советское время так и было, и тогда было процентов 20-30 оправдательных приговоров. А сейчас — 0,4%. А председатель Верховного суда, Лебедев, этому рад — во, как мы хорошо работаем!», — заключил Пашкин.

На сегодняшний день в России действует две колонии общего режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. Одна из них находится в Кировской области, другая — в Свердловской, в Нижнем Тагиле. В уральской зоне, в народе получившей название «Красной утки», содержится около двух тысяч заключённых. В своё время именно здесь сидели зять генсека Леонида Брежнева, Юрий Чурбанов, бывший председатель горисполкома Сочи, ставший впоследствии первым всенародно избранным мэром этого города, Вячеслав Воронков и один из заместителей министра Молдавской ССР по фамилии Вышку.