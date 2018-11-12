В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему блокировки чайлдфри-сообществ

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В эфире НСН эксперты обсудят инициативу о запрете чайлдфри и чайлдхейт-сообществ в России, пропагандирующих ненависть к детям.

В пресс-центре Национальной службы новостей началась пресс-конференция, посвященная блокировке чайлдфри и чайлдхейт-сообществ в интернете.



Общественное движение «За жизнь!» ранее обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой о запрете информации, которая пропагандирует ненависть к материнству и детям. Авторы обращения предлагают санкции к отношении чайлдфи-сообществ в соцсетях – от предупреждений до штрафов и блокировок. В то же время, ряд экспертов считают, что подобные запреты могут расцениваться как вторжение в личное пространство чайлдфри-активистов.

В ходе пресс-конференции авторы инициативы, правозащитники и эксперты обсудят алгоритм, по которому будут вычисляться администраторы подобных сообществ, допустимые меры наказания и другие спорные вопросы.