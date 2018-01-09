В полиции усомнились в снижении уровня преступности в Москве после реновации

Криминогенность хрущевок в эфире НСН объяснили проживанием иногородних.



Одной из основных причин начала реновации в Москве стало желание властей снизить уровень преступности в городе. Как пишет РБК, оказалось, что в районах, застроенных хрущевками, криминогенная ситуация значительно хуже, чем в тех, где преобладает более современная застройка. Чиновники это объясняют тем, что в хрущевках живут люди с более низким социальным статусом, в том числе много алкоголиков. Они рассчитывают, что смена окружения станет для этих людей стимулом для смены образа жизни.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сомневается в аргументации столичного правительства.

«Такого учета, насколько я знаю, не ведется. Но судя по опыту, я сам в пятиэтажке жил. Мы знали всех своих соседей, кто где жил, кто где квартиры сдает или сдавал. А в девятиэтажке, где я сейчас живу, вообще никого не знаю, кроме, может, соседей по этажу. Сдают там, постоянно люди меняются, приезжают с других регионов, других государств. Намного хуже стало в плане безопасности. Поэтому я считаю, что власти Москвы в этом плане лукавят. Они делают только то, что выгодно для них, получение прибыли», - объяснил он в эфире НСН.

По-другому оценивает ситуацию бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов.

«Раньше да, все знали друг друга в лицо. Но с начала 1990-х ситуация стала меняться. Как бывший начальник криминальной милиции, который работал в таком районе, могу подтвердить, что в Перово и, наверное, еще в Люблино совершалось больше всего преступлений. В сутки порядка 15-20 преступлений совершалось на территории нашего отдела. Кошмар какой-то! А там, где были новостройки, куда приезжали люди совершенно другого типа, другого материального достатка, было все по-другому. Там по-другому происходит жизнь. Таких преступлений насильственного характера – убийств, изнасилований, грабежей, причинения тяжкого вреда здоровью, как в хрущевках, нет. Это исключения, единицы. Преобладали кражи, мошенничество. Не знаю, как сегодня, но так было в наше время, 1990-е – начало 2000-х», - рассказал он в эфире НСН.

Однако в изменение образа жизни людей он тоже не верит. Бывший глава ОВД считает, что реновация просто изменит миграционные потоки.

«В хрущевках снимают квартиры приезжие, потому что больше они позволить себе не могут. В Москве 60-70% преступлений совершаются иногородними. Поэтому утверждение правительства Москвы, что кто-то к чему-то будет «тянуться», скорее всего, не соответствует действительности. Просто меньше приезжих будут снимать квартиры в новостройках, потому что ценовая политика иная, не каждому по карману, они будут уходить в область», - заключил он.

По данным столичных правоохранительных органов, наиболее сложная криминогенная ситуация в Москве наблюдается в Восточном административном округе, где расположено наибольшее количество домов, попавших в программу реновации.