В Подмосковье называли самые нарядные города

Химки, Королев и Красногорск стали самыми нарядными и стильно оформленными к Новому году городами Московской области, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Три подмосковных города отличились оригинальностью, а также применением современных технологий в праздничном оформлении территории.

В Московской области для подготовки к новогодним праздником использовали более тысячи елей, 950 поздравительных плакатов, порядка 1,5 тыс. объемных световых конструкций, более 5,5 тыс. флагов и флаговых композиций, около 10 тыс. световых кронштейнов на столбах и в пешеходных зонах. Деревья и фасады зданий украшали 235 километров иллюминационных гирлянд.