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Общество

В ОП РФ призвали разграничить наркопотребителей и наркоманов

26 Марта 2019 в 15:05
В ОП РФ призвали разграничить наркопотребителей и наркоманов

Президент Независимой наркологической гильдии и эксперт ОП РФ Руслан Исаев в интервью НСН поддержал запрет больным наркоманией управлять автомобилем.

В России могут запретить больным наркоманией управлять автомобилем, а также работать на опасных производствах. Как заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов «РИА Новости», в ведомстве запросили информацию о решение этого вопроса в 46 странах. После ее изучения планируется рассмотреть возможность применения их опыта в России.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в интервью НСН отметил необходимость разграничивать наркопотребителей от больных наркоманией.

Нарколог: Государство заставляет наркоманов прятаться
«Мы не должны ставить клеймо на человеке на всю оставшуюся жизнь. Здесь надо очень четко, осторожно подходить к диагнозу, кто является наркоманом, а кто является наркопотребителем, потому что не каждый наркопотребитель является наркоманом. Если человек случайно что-то покурил, какую-то смесь в компании, и он не знает, что это было, а у него нашли это в крови, еще не факт, что он является больным наркоманией. Наркомания — это клиническое заболевание, которое нужно подтверждать, когда у человека есть зависимость, он не может самостоятельно с ней справляться. Это серьезная вещь. Поэтому здесь надо разграничивать понятия наркоман и наркопотребитель, и также смотреть, если человек прошел лечения, реабилитацию и несколько лет показывает чистоту, проверяется, проходит учет. Наверное, с него эти ограничения впоследствии должны быть сняты», — отметил врач-нарколог.

Ранее в Госдуме подготовили поправки в законопроект «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предполагается, что изменения коснутся правил постановки диагноза «наркомания». Согласно законопроекту, диагноз «наркомания» может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас этот диагноз ставится только по результатам медицинских тестов. Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН отметил, что постановка диагноза осуществляется, в том числе с помощью опроса пациента, тогда как многие скрывают свою зависимость из-за страха попасть на учет.
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