В ОП РФ призвали разграничить наркопотребителей и наркоманов

Президент Независимой наркологической гильдии и эксперт ОП РФ Руслан Исаев в интервью НСН поддержал запрет больным наркоманией управлять автомобилем.
В России могут запретить больным наркоманией управлять автомобилем, а также работать на опасных производствах. Как заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов «РИА Новости», в ведомстве запросили информацию о решение этого вопроса в 46 странах. После ее изучения планируется рассмотреть возможность применения их опыта в России.
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в интервью НСН отметил необходимость разграничивать наркопотребителей от больных наркоманией.
Ранее в Госдуме подготовили поправки в законопроект «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предполагается, что изменения коснутся правил постановки диагноза «наркомания». Согласно законопроекту, диагноз «наркомания» может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас этот диагноз ставится только по результатам медицинских тестов. Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН отметил, что постановка диагноза осуществляется, в том числе с помощью опроса пациента, тогда как многие скрывают свою зависимость из-за страха попасть на учет.