В ОП РФ призвали разграничить наркопотребителей и наркоманов

Президент Независимой наркологической гильдии и эксперт ОП РФ Руслан Исаев в интервью НСН поддержал запрет больным наркоманией управлять автомобилем.

В России могут запретить больным наркоманией управлять автомобилем, а также работать на опасных производствах. Как заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов «РИА Новости», в ведомстве запросили информацию о решение этого вопроса в 46 странах. После ее изучения планируется рассмотреть возможность применения их опыта в России.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в интервью НСН отметил необходимость разграничивать наркопотребителей от больных наркоманией.