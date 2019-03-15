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Общество

В НСН началась пресс-конференция, посвящённая защите озера Байкал

15 Марта 2019 в 14:02
В НСН началась пресс-конференция, посвящённая защите озера Байкал

Эксперты в эфире НСН обсудят, как защитить озеро от строительства завода по разливу питьевой воды для экспорта в Китай.

В пресс-центре НСН проходит конференция на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?». В её ходе эксперты обсудят проблему сохранения уникального озера, которая обострилась после начала строительства на озере завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. 15 марта стало известно о приостановке строительства, однако окончательная судьба этого проекта пока не ясна.

В пресс-конференции примут участие:

Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России» Владислав Жуков;

СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев;

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова;

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Напомним, общественное внимание к проблеме привлёк Сергей Зверев, проведя одиночный пикет в защиту озера Байкал на Красной площади.

Трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.

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