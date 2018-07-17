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Общество

В НСН началась пресс-конференция о проблеме ожирения среди россиян

17 Июля 2018 в 14:11
В НСН началась пресс-конференция о проблеме ожирения среди россиян
Фото: milalink.ru
Представители Росконтроля, эксперты по питанию и врачи расскажут о причинах проблемы избыточного веса среди жителей России, которая грозит превратиться в эпидемию.

В Росстате зафиксировали резкий рост количества россиян, которые страдают ожирением. По данным ведомства, до 40 процентов трудоспособного населения страны имеет избыточную массу тела, предпочитая питаться, преимущественно, сладостями, колбасами и сосисками, вместо рыбы, фруктов и овощей. В связи со сложившейся ситуацией, Минтруд намерен пересмотреть содержание потребительской корзины и добавить в нее больше продуктов здорового питания.

На пресс-конференции в НСН на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?» представители Росконтроля, эксперты по питанию и врачи обсудят причины возникновения проблемы избыточного веса среди жителей России, которая грозит превратиться в эпидемию. Специалисты расскажут, что заставляет людей покупать «вредную» еду, как влияет темп жизни на привычки в питании, а также о роли стресса в проблеме лишнего веса.

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