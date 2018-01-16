В НИИ здравоохранения объяснили падение цен на важные лекарства

Эксперт в эфире НСН объяснил, что в 2017 году снизился средний чек россиян, а не стоимость жизненно важных лекарственных препаратов.

В России рекордно снизились цены на жизненно необходимые и важные лекарства (ЖНВЛ). В среднем они упали на 1,8%. А на препараты, которые раньше стоили до 50 рублей, цены уменьшились на 2,1%. Соответствующие данные предоставили в Росздравнадзоре, сообщают «Известия» .

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, чем вызвано снижение цен (слушайте аудио).

«Препараты как стоили определённых денег, так и стоят. Но произошла очень интересная ситуация, когда население стало более информированным, более выборочно и экономично подходит к своей покупке. Люди начали покупать менее дорогие препараты, поэтому снизился средний чек на покупку лекарственных препаратов. А в целом ситуация на рынке выглядит так, что лекарства подешевели. Здесь просто начал работать фактор сбережения средств. Получается, что стоимость покупки лекарственных средств за прошлый год снизилась, что до настоящего времени никогда не наблюдалось», - поделился с НСН эксперт.

Такую динамику в Минздраве связали с общим ростом рынка и действием нормативно-правовых актов. Напомним, ранее в Росздравнадзоре пообещали исключить всю фальсифицированную и контрафактную продукцию с прилавков аптек к 2021 году. С подобным заявлением выступил руководитель ведомства Михаил Мурашко, сообщает Ura.ru .