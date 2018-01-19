В Москве похолодает до -20 градусов

Морозы до -20 градусов придут в столичный регион на следующей недели. Москва оказалась на стыке двух барических систем, то есть зон пониженного давления, это спровоцирует усиление ветра до 12-17 м/с, будет идти снег, возможна метель. К слову, высота снежных сугробов за несколько дней достигла нормы. В ближайший вторник на фоне роста атмосферного давления, сразу до 756 мм рт. ст., в столичном регионе распогодится и заметно подморозит, -10…-5°С в светлое время суток. Ветер переменный, слабый,1-6 м/с.