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Общество

В Москве похолодает до -20 градусов

19 Января 2018 в 11:17
В Москве похолодает до -20 градусов

Морозы до -20 градусов придут в столичный регион на следующей недели. Москва оказалась на стыке двух барических систем, то есть зон пониженного давления, это спровоцирует усиление ветра до 12-17 м/с, будет идти снег, возможна метель. К слову, высота снежных сугробов за несколько дней достигла нормы. В ближайший вторник на фоне роста атмосферного давления, сразу до 756 мм рт. ст.,  в столичном регионе распогодится и заметно подморозит, -10…-5°С в светлое время суток. Ветер переменный, слабый,1-6 м/с.  

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