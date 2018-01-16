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Общество

В Минздраве РФ отмечают успехи в борьбе с алкоголизмом

16 Января 2018 в 15:54
В Минздраве РФ отмечают успехи в борьбе с алкоголизмом

За последние восемь лет потребление алкоголя в России снизилось на 80 процентов. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова во вторник, 16 января. Выступая на Гайдаровском форуме-2018, глава Минздрава РФ также отметила успехи в борьбе с табакокурением. По словам Скворцовой, за пять лет курение среди взрослых на 22 процентов, среди детей и подростков - в три раза, сообщает Ura.ru

Также глава ведомства отметила увеличение числа активно занимающихся спортом россиян более чем на 40%.

Во вторник также сообщалось, что к январю 2019 года вся водка в России будет производиться по новым более высоким стандартам качества. Сейчас их разработкой занимается Росстандарт
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