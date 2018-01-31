В «Лиге защиты врачей» уверены, что Елену Мисюрину оправдают

Ольга Демичева в эфире НСН заявила о невиновности врача-гематолога Елены Мисюриной и выразила надежду на ее скорейшее освобождение из-под стражи.

Прокуратура попросила отменить судебное решение в отношении врача Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору. В качестве причины для отмены решения суда указываются нарушения, допущенные в ходе следствия. Кроме того, прокуратура просит освободить Мисюрину из-под стражи и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Помощник президента «Лиги защиты врачей» по связям с общественностью Ольга Демичева выразила уверенность в эфире НСН, что врача необходимо оправдать.

«Я очень надеюсь, что после этого обращения генпрокуратуры дело будет отправлено на дополнительное расследование, а Елена в ближайшее время окажется на свободе. По моему профессиональному мнению, Елене должен быть вынесен оправдательный приговор, а также выплачена компенсация морального вреда, который был ей причинен на протяжении следствия, в результате чего она была лишена свободы, возможности работать и жить как достойный член общества. Я считаю, что дело будет пересмотрено, и невиновность Елены будет доказана», - сообщила она.

Представитель межрегиональной общественной организации также отметила, что связь между действиями данного врача и смертью пациента невозможно установить.

«Для тех, кто обладает должным объемом клинических знаний по технологии проведения требанобиопсии, по тем потенциальным рискам, которые могут возникнуть во время этой процедуры, по срокам проявления этих рисков, а также по реальной клинической ситуации, которая, к сожалению, закончилась смертью пациента, как и для всех нас очевидно, что причинно-следственная связь между смертью пациента и диагностическими манипуляциями, проведенными Еленой Мисюриной, установить невозможно. Эта связь притянута, как говорят, за уши экспертами, которым, по всей вероятности, либо дали подписать некий готовый документ, либо это люди некомпетентны в вопросах гематологии и онкогематологии. Мне не хотелось бы так думать об уважаемых экспертах, я думаю, они просто не изучили детально материалы дела», - уточнила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН назвал общественный конфликт вокруг вердикта Мисюриной показателем серьезных проблем в российском обществе и признал, что система российского здравоохранения находится в глубочайшем кризисе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал правовую поддержу Елене Мисюриной при обжаловании приговора суда. Она была приговорена к двум годам колонии за врачебную ошибку при проведении биопсии онкологическому больному, который позднее скончался.

02.02.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Скандальное дело врача Мисюриной: Кто поможет пациенту?»

