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Общество

В Крым пытались провезти потенциально опасные продукты из Украины

30 Января 2018 в 11:19
В Крым пытались провезти потенциально опасные продукты из Украины

Продукты неизвестного происхождения пытались провести в Крым украинские туристы в ручной клади и в багажниках. Как сообщили КИА в Россельхознадзоре республики, речь идет о более чем 153 килограммах продукции животного происхождения и трех животных.

Товары, запрещённые к ввозу, выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Продукты и животных вернули на территорию Украины.

Накануне, 29 января, стало известно, что Украина вошла в список из 16 стран мира, в которых из-за внутренних конфликтов, наблюдается нехватка продовольствия. Перечень был представлен Совету безопасности ООН Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).

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