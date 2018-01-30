В Крым пытались провезти потенциально опасные продукты из Украины

Продукты неизвестного происхождения пытались провести в Крым украинские туристы в ручной клади и в багажниках. Как сообщили КИА в Россельхознадзоре республики, речь идет о более чем 153 килограммах продукции животного происхождения и трех животных.



Товары, запрещённые к ввозу, выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Продукты и животных вернули на территорию Украины.

Накануне, 29 января, стало известно, что Украина вошла в список из 16 стран мира, в которых из-за внутренних конфликтов, наблюдается нехватка продовольствия. Перечень был представлен Совету безопасности ООН Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).