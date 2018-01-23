В КПРФ призвали сжечь комедию «Смерть Сталина»

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В эфире НСН депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов раскритиковал британский фильм, у которого отозвали прокатное удостоверение.

У британского фильма «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение. Решение приняло министерство культуры РФ во вторник, 23 января. Накануне состоялся общественный просмотр ленты для деятелей кино, парламентариев, представителей Российского исторического общества, а также членов Общественного совета при Минкультуры.



Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что картина порочит память о вожде народа и героях военных лет и назвал фильм происками «агентов влияния».

«Я видел характеристики просмотров и еще раз убедился - это настоящие агенты влияния. Близко к таким фильмам нельзя подпускать! И никаких других мнений, я думаю, у большинства населения не будет. Даже риторика, движение рук, ног, головы, слова – это все чужое, не наше. Я уже не говорю о содержании. Сжечь надо весь этот материал и выбросить, чтобы не смеялись над нашими отцами и дедами, благодаря которым мы живы и Европа жива», - убежден депутат.

По его мнению, если бы картину снимали российские режиссеры, такие как Владимир Бортко или Никита Михалков, то они не допустили бы такого уничижительного изображения Сталина.

Харитонов также считает, что выбранная ранее дата выхода сатирической комедии в прокат – 25 января – идет в разрез с ключевыми событиями Великой Отечественной войны. «В конце января наши советские красные войска освободили Освенцим. В феврале была Сталинградская битва», - подчеркнул коммунист.

Основанием для отзыва лицензии стало то, что в фильме «Смерть Сталина» нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России, сообщает ТАСС. Ранее с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения киноленты к главе Минкультуры Владимиру Мединскому обращались деятели культуры и политики.

Мировая премьера сатирической комедии Армандо Яннуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.