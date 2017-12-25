В КПРФ подтвердили низкий интерес россиян к выборам

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Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, что интерес к выборам ещё усилится.

Интерес россиян к выборам упал до нижайшего уровня. Тенденция к снижению значимости голосования наблюдалась в РФ в течение последних десяти лет. Об этом рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, такая динамика прослеживается из-за понимания, что оппонентов и критиков действующего режима не допустят до участия, что лишает интриги, сообщают РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин в эфире НСН предположил, что в ходе нынешней кампании будет наблюдаться обратный процесс.

«Социология отражает ситуацию на данный момент. Я думаю, пока что интерес к выборам небольшой, поскольку все или почти все считают, что результат предрешён. Я думаю, что интерес к выборам будет нарастать по мере продвижения избирательной кампании», - отметил депутат.

По словам Олега Смолина, даже в случае победы действующего президента РФ Владимира Путина, голоса за его противников изменят его политику.

«Заявление Павла Грудинина и выдвижение его критической программы по отношению к внутренней политике, особенно социально-экономической должно оживить ситуацию. Мы понимаем, что по сравнению с любым кандидатом у действующего президента есть преимущества, но чем больше голосов получит тот же Павел Грудинин, тем больше шансов, что будущее правительство России, независимо от результатов выборов, будет проводить политику более соответствующую интересам национального товарного производства», - предположил Смолин.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. В пятницу, 22 декабря стало известно, что от КПРФ будет баллотироваться директор «Совхозы имени Ленина» Павел Грудинин. Также о желании участвовать в выборах планируют ведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон и другие.