Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Общество

В комиссии СПЧ по этике отказались воспитывать Сванидзе и Шевченко

31 Января 2018 в 16:20
В комиссии СПЧ по этике отказались воспитывать Сванидзе и Шевченко

Евгений Ясин в эфире НСН выразил мнение, что члены СПЧ должны сами справляться с приступами раздражения.

Публицист, историк Николай Сванидзе и журналист Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Дискуссия, посвященная политике Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной Войны, часто переходила на повышенные тона и в итоге завершилась потасовкой. Передача транслировалась в Youtube, а инцидент мгновенно получил широкую огласку в СМИ. Отмечается, что оба участника драки состоят в президентском Совете по правам человека.

Председатель комиссии СПЧ по этике Евгений Ясин заявил в эфире НСН, что никаких воспитательных мер в отношении несдержанных коллег применять не намерен.

«Мне кажется, они уже сами испытали определенные чувства в связи с происшествием, поэтому особых воспитательных усилий не требуется. Это очень самостоятельные мыслящие люди, им совершенно не нужны этические уроки. Они уже признались, что в тот момент оказались несколько раздражены взаимными упреками. Надо на этом остановиться и все. Я уверен, они и сами достаточно хорошо понимают, что минутное раздражение – это такая вещь, с которой каждый из них должен справляться», - прокомментировал бывший министр экономики РФ.

Ранее в эфире НСН Николай Сванидзе извинился перед слушателями радиостанции за случившееся. По словам историка, ему не удалось сдержаться после обвинения в том, что он «плюёт на могилы советских воинов».

Свои извинения за поведение Сванидзе и Шевченко принёс глава Совета по правам человека Михаил Федотов, который также пообещал помирить журналистов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.