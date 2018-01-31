В комиссии СПЧ по этике отказались воспитывать Сванидзе и Шевченко

Евгений Ясин в эфире НСН выразил мнение, что члены СПЧ должны сами справляться с приступами раздражения.

Публицист, историк Николай Сванидзе и журналист Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Дискуссия, посвященная политике Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной Войны, часто переходила на повышенные тона и в итоге завершилась потасовкой. Передача транслировалась в Youtube, а инцидент мгновенно получил широкую огласку в СМИ. Отмечается, что оба участника драки состоят в президентском Совете по правам человека.

Председатель комиссии СПЧ по этике Евгений Ясин заявил в эфире НСН, что никаких воспитательных мер в отношении несдержанных коллег применять не намерен.

«Мне кажется, они уже сами испытали определенные чувства в связи с происшествием, поэтому особых воспитательных усилий не требуется. Это очень самостоятельные мыслящие люди, им совершенно не нужны этические уроки. Они уже признались, что в тот момент оказались несколько раздражены взаимными упреками. Надо на этом остановиться и все. Я уверен, они и сами достаточно хорошо понимают, что минутное раздражение – это такая вещь, с которой каждый из них должен справляться», - прокомментировал бывший министр экономики РФ.

Ранее в эфире НСН Николай Сванидзе извинился перед слушателями радиостанции за случившееся. По словам историка, ему не удалось сдержаться после обвинения в том, что он «плюёт на могилы советских воинов».

Свои извинения за поведение Сванидзе и Шевченко принёс глава Совета по правам человека Михаил Федотов, который также пообещал помирить журналистов.