В Госдуме разрешили погонять

В «Единой России» не поддержали снижение нештрафуемого порога.

Хорошая новость для водителей пришла под занавес рабочей недели: в «Единой России» не поддержали предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости до +10 км/ч с нынешних +20. Как заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский по итогам общественного обсуждения на площадке партии инициативы МВД и Минтранса, представители профильных министерств не убедили присутствующих, что предлагаемая мера позволит повысить безопасность на дорогах. Еще один важный аспект: должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления. «О какой справедливости можно говорить, если у гражданина нет возможности оспорить предъявляемое нарушение?» - заявил парламентарий, слова которого приводит «Интерфакс». И уж совсем непривычная забота о нас: в случае принятия такого решения неучтенным окажется мнение миллионов россиян. По данным, которые привел Владимир Афонский, большинство россиян негативно относятся к предложению МВД и Минтранса. Ну, просто vox populi vox Dei!

Но и это еще не всё: «единоросы» поддержали предложение повысить максимальную скорость вне населенных пунктов и на автотрассах. «Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться, например, с 90 км/ч до 110 км/ч», - заявил зампред комитета Госдумы по транспорту.

Радоваться, между тем, пока рановато, - предупредил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Вместе с тем, по его словам, сложившееся в этом вопросе общественное мнение послужит сигналом для тех, кто в действительности будет принимать решение.



«У нас в стране все решает президент и правительство. А фракция в Думе – это так, прилагательное к ним, поэтому их мнение, скорее всего, не послушают. Но сам факт того, что они выступают против подобного рода изменений, действительно говорит о том, что общественное мнение здесь сложилось определенным образом, и не учитывать его дальше любая политическая сила, конечно, не может. Я надеюсь, что это будет неким сигналом для тех, от кого действительно зависит принятие решения – это президент и правительство», - отметил он.



Против инициативы МВД и Минтранса понизить нештрафуемый порог превышения скорости, озвученной еще в конце прошлого года, неоднократно высказывались и представители экспертного сообщества, и представители общественности. Понижение нештрафуемого порога чревато обратным результатом - увеличением аварийности на дорогах, - предупреждал в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Сама же инициатива направлена, по его словам, «не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений».



Всеволод Нерознак