Депутат Плетнёва оценила идею блокировки чайлдфри-сообществ

ФОТО: duma.gov.ru

Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН заявила, что каждая семья самостоятельно решает, стоит ли рожать ребёнка.

В России могут заблокировать сообщества, которые в социальных сетях пропагандируют неприязнь к материнству, чайлдфри. С соответствующей инициативой общероссийского общественное движение «За жизнь!» планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину. Согласно идее, материалы с презрением к детям, неуважением к многодетным семьям должны быть причислены в реестр запрещённой, а распространяющие их паблики стоит сначала предупреждать, потом штрафовать, после чего - блокировать. Как пояснил координатор общественного движения Сергей Чесноков, это позволит остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения, сообщает RT.

в эфирезаявила, что семья без детей – это не семья.

«Решение родить ребёнка должно быть решением самой женщины, семьи. Они смотрят на разные факторы, в том числе социальные: смогут ли они кормить, обувать, одевать и учить ребёнка. Второе – я считаю, что семья без детей – это не семья. Властям, депутатам надо сделать всё возможное, чтобы семье жилось материально нормально. Но есть женщина, которая одевает собаку в бриллианты, а ребёнка не хочет. Что с ней делать – вот такая она гламурная дама», - сказала НСН Плетнёва.

Если соответствующие поправки будут внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», то при первичном нарушении интернет-сообществам будут выписаны предупреждения и предписания удалить контент в течение трёх месяцев. Если произойдёт повторное правонарушение, то пабликам придётся заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей за каждую тысячу подписчиков. Только в случае трёхкратного нарушения сообщество будет заблокировано.