В Госдуме предлагают продавать лекарства в сельских магазинах

В эфире НСН Николай Герасименко отметил проблему доступности лекарств в сельской местности.

Доступность лекарств в небольших городах в сельской местности – одна из важных проблем. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, выступая на пресс-конференции НСН на тему: «Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?».

«Туда (в малые города и населенные пункты – прим.НСН) почему-то фармацевтические сети не заходят. Возможно лекарства продавать в сельских магазинах или на почте», - отметил он.«Сейчас аптек огромное количество. Их просто переизбыток, на каждой улице десятки аптек. Сейчас аптеки появились в супермаркетах и предлагается в вообще в магазинах продавать лекарства. Вопрос, какая будет лицензия и контроль? Увеличение продажи препаратов через интернет – какой будет контроль?», - отметил депутат.

Герасименко считает, что «коммерческий подход к расширению конкуренции довольно опасен».

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.



Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доля жизненно важных лекарств отечественного производства по итогам 2017 года достигла 84%. По словам министра, этот показатель является максимальным за всю историю измерений.



