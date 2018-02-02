Госдума намерена разобраться с рекламой лекарств на ТВ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил в эфире НСН, что информацию о лекарствах нужно распространять в медицинском сообществе, а не по телевизору.

В Совете Федерации предложили снизить цены на лекарства, а также бороться с причинами их необоснованного роста. Как сообщает «Парламентская газета», с инициативой выступил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он настаивает на том, что существует взаимосвязь между рекламой лекарственных препаратов и повышением цен на них. Сергей Цеков подчеркнул, что после рекламы в СМИ происходит их ничем не обоснованный резкий скачок. В связи с этим цены превышают первоначальные не в два-три, а в десятки раз. При этом объективных предпосылок для повышения стоимости препарата нет.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил в эфире НСН, что телереклама лекарств по оказывает негативное влияние и вводит потребителей в заблуждение:

«Реклама не даёт скачка цен. Она даёт увеличение продаж. С рекламой нужно наводить порядок. И это однозначно. Потому что лекарства, с моей точки зрения, не те вещи, которые нужно рекламировать по телевизору. Их должны назначать специалисты. Если говорить о регулировке цен на препараты, то всё, что касается жизненно важных, регулируется законодательством. То, что касается препаратов, которые не входят в этот список, то они регулируются только путём конкуренции. А вообще реклама, в большей степени, оказывает негативное влияние и вводит в заблуждение: у человека возникает ощущение, что в том случае, если он будет принимать этот препарат, он вылечится. На самом деле это очень опасная вещь», - отметил собеседник НСН.

Сергей Фургал подчеркнул, что лекарства – это не продукты питания, это не хлеб и не сливочное масло. Они должны применяться только при заболевании, и только по назначение врача.

«А если по ТВ транслируется реклама лекарств, которые помогут от того, того и того, то ничего кроме вреда тут не будет. Информацию о препаратах нужно распространять в медицинском сообществе, а не просто гражданам. В рекламе же вам говорят, что какой-то препарат снимает головную боль. Но это только симптом. Если голова болит часто, то нужно идти к врачу, потому что все это может быть сигналами серьёзного заболевания. А пока ты пьешь какие-то таблетки, оно будет прогрессировать и может привести к необратимым последствиям. Поэтому реклама лекарственных препаратов на телевидении не нужна», - резюмировал собеседник НСН.

Напомним, в конце января депутаты от фракции ЛДПР заявили, что собираются внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов в теле- и радиопрограммах. Авторы инициативы опираются на данные экспертов, которые говорят о том, что ежегодно от самолечения и бесконтрольного приёма рекламируемых таблеток умирает более 60 тысяч россиян.

Отметим, во всех странах ЕС какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов запрещена.