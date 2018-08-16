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Общество

В Госдуме поддержали ужесточение правил усыновления

16 Августа 2018 в 09:57
В Госдуме поддержали ужесточение правил усыновления
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала инициативу министерства просвещения.

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о намерении предложить правительству ужесточить правила усыновления после серии инцидентов в приемных семьях, пишет РБК. В частности, в министерстве хотят ужесточить порядок отбора приемных родителей, ограничить число приемных детей, которых может усыновить одна семья, а также запретить усыновлять детей людям с ВИЧ.

В эфире НСН глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала инициативу главы Минпросвещения.

«Она совершенно права, я с ней полностью согласна, потому что некоторые усыновляют для того, чтобы деньги получать. С другой стороны, может начаться коррупция. Своим не дадут, начнут опять за рубеж отправлять. Вопрос очень сложный, но она [Васильева] права, что этот факт имеет место быть», — заявила депутат.

Напомним, в начале августа уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой провести реформу органов опеки и попечительства. Как сообщает Ura.ru, предпосылкой стало убийство девочки ее приемным отцом в Татарстане.

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