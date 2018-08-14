В Госдуме объяснили необходимость двойного роста тарифов ЖКХ

Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ рассказала о последствиях предложения МЭР о росте тарифов дважды за 2019 год.

Министерство экономического развития России предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги дважды в 2019 году. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, с 1 января тарифы будут подняты 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%. В МЭР уверенны, что двойная индексация поможет снизить негативные последствия для россиян



Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заверила, что от роста цен на ЖКУ дважды в год россиянам легче не станет.

«Это не снизит удар по кошелькам россиян. Просто сейчас действует норма о повышении тарифов раз в год. Но надо же как-то оправдать более высокое повышение, чем ранее предполагалось. Для этого и выдвинули это предложение. То есть с нового года запустят новые тарифы, с учётом складывающейся ситуации, а потом ещё и поднимут цены летом», - объяснила НСН депутат.

По словам Хованской, от роста тарифов могут пострадать не только кошельки россиян, но и бюджеты субъектов РФ.

«Конечно, это увеличит нагрузку на бюджеты. Ведь рост коммунальных платежей приводит к тому, что большее число граждан попадает под субсидии, льготы и адресную помощь. Придётся соблюдать баланс, иначе может получиться, что нагрузка для субъектов РФ вырастет слишком сильно. В этом случае начнутся всякие ухищрения: попытки ограничить право на субсидии. Хотя согласно указу президента об уменьшении числа бедных россиян, мы наоборот пытаемся поддерживать малоимущие семьи. Однако, видимо, наша попытка в очередной раз не пройдёт», - добавила глава думского комитета.

Отметим, предложение Минэкономразвития уже направлено в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По замыслу ведомства объём роста тарифов не должен в итоге превысить целевую инфляцию в 4%, пишет Ura.ru. Сейчас индексация тарифов происходит ежегодно 1 июля.