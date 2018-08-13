В Госдуме не знают о свадьбе Поклонской

ФОТО: Наталья Поклонская // Facebook

Светлана Журова рассказала НСН, что её коллега практически ни с кем в парламенте не общается, поэтому о её личной жизни ничего не известно.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж в минувшие выходные, сообщает издание Daily Storm. Её избранником стал глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв. Брачная церемония состоялась в Крыму, среди гостей были коллеги Поклонской по нижней палате парламента.

Однако в Госдуме не знают о торжественном событии в жизни экс-прокурора, заявила в эфире НСН депутат Госдумы Светлана Журова. Более того, по её словам, сама Поклонская не балует коллег личным общением.

«Понятия не имею. Я с ней никаких отношений [не имею], поэтому понятия не имею, честно скажу. Не знаю ни одного, ни второго. Наталью только как коллегу, мы с ней даже ни разу не разговаривали практически. К сожалению, она с нами не очень сильно общается. Она закрытый человек. Не знаю, у кого можно узнать. Она вроде ни с кем особо не дружила», — заметила Журова.

Сама Поклонская свадьбу пока не комментирует. В беседе с изданием она заметила, что пока не готова обсуждать личную жизнь. В 2017 году депутат была вынуждена раскрыть подробности своего семейного положения. Тогда к ней возникли вопросы из-за отсутствия в декларации о доходах сведений о заработке и имуществе мужа. Поклонская объяснила, что тот, кого ранее называла мужем, состоял с ней в гражданском браке и до регистрации у них дело не дошло.