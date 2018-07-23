В Госдуме не поверили данным Росстата о снижении числа бедных в России

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН заявил, что не может быть на 100% уверен в достоверности данных Росстата.

Число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, сократилось на 0,2 миллиона человек. Если в 2016 году их было 19,5 миллионов, то в 2017 году – 19,3 миллионов. При этом снизилось число людей, которые проживают за чертой бедности. Такая тенденция наблюдается впервые с 2012 года. Если в 2015-2016 годах показатель достигал 13,3%, то в 2017 году он опустился до 13,2%. Об этом рассказали в Росстате, позже данные подтвердили в Минтруда, сообщают «Известия» .

В свою очередь,в эфиреусомнился в выводах Росстата.

«Я к информации Росстата всегда отношусь настороженно. Надо посмотреть, по какой методике они его рассчитывали и фиксировали количество граждан, которое проживает за чертой бедности. Если посмотреть, что происходит в регионах, особенно в сельской местности, то какого-то роста уровня жизни граждан наблюдать не приходится. Что касается позиции Росстата, мы знаем, как он рассчитывает уровень инфляции и коэффициент, по которому потом определяется индексация пенсии и других социальных выплат. Мы видим рост цен на продукцию, на товары, услуги сопоставляем их с предыдущим периодом. Инфляция по этим категориям явно выше, чем то, что официально фиксирует Росстат. Я ничего не могу утверждать, я не знаю методику. Но к данным Росстата всегда есть вопросы, поэтому быть уверенным на 100% в том, что эти данные объективны, я не могу», - заключил в эфире НСН Нилов.

Ранее стало известно, что доходы 10% самых богатых россиян в 15 раз превышают доходы 10% самых бедных россиян, сообщает Ura.ru . Как пояснил глава Росстата Александр Суринов, это соотношение держится уже на протяжении нескольких лет. Напомним, прожиточный минимум в первом квартале 2018 года составил 10 038 рублей.