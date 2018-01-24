В Госдуме назвали повторный экзамен по ПДД способом отъёма денег

Олег Нилов в эфире НСН раскритиковал предложение автошкол о переэкзаменовке.

Проводить повторный экзамен на знание ПДД при каждой замене прав предложил Союз автошкол. Как пишут «Известия» такая инициатива содержится в резолюции III Конгресса автошкол, которая сейчас рассматривается в ГИБДД.

Депутат Госдумы Олег Нилов в эфире НСН раскритиковал предложение о переэкзаменовке.

«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности. Главный вопрос: бесплатна эта услуга? Если нет, то до свидания... Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру!», - задался вопросом парламентарий.

Напомним, водительские права выдаются сроком на 10 лет. Для их замены необходимо предоставить пакет документов, в том числе медсправку.