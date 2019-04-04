В Госдуме готовы поддержать идею маткапитала за первенца

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Ярослав Нилов назвал в эфире НСН серьёзной мерой поддержки обсуждаемую в правительстве идею выплаты за рождение первого ребёнка.

В правительстве рассматривают возможность выдачи материнского капитала при рождении в семье первенца. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в стране очевидна необходимость дополнительных мер, мотивирующих семьи к появлению детей.

Этот шаг стал бы серьёзной поддержкой российских семей и помог бы выправить демографию, заверил в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что правительство должно быть готово к этой мере финансово.

«Программа маткапитала себя оправдала, именно поэтому по решению президента она неоднократно продлевалась. Это действительно программа, которая привела к тому, что демографическая ситуация стал исправляться в лучшую сторону и стимулировать семьи к рождению двух и более детей. Тем более что средства от маткапитала можно тратить на различные нужды. Поэтому, если из уст правительства это звучит, конечно, это нужно поддерживать. Если правительство найдёт на это средства, конечно, я думаю, в Госдуме будет консолидированная позиция, которая подчеркнёт, что мы все за дополнительные меры поддержки наших граждан. Возможность тратить средства на семьи, где рождается первый ребёнок, это серьёзная поддержка», — заявил Нилов.

Напомним, накануне Татьяна Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах России. В своей речи она отметила наличие ресурсов для снижения этого показателя, однако обратила внимание — возможности обеспечить естественный прирост населения за счёт стимулирования рождаемости ограничены. Одной из причин тому, по её мнению, стало низкое число женщин детородного возраста — не более 35 миллионов человек.

Добавим, на сегодняшний день программа материнского капитала предоставляется женщинам за рождение или усыновление второго или последующего ребёнка разово, в размере 453 026 рублей. Потратить маткапитал можно на обучение ребёнка, улучшение жилищных условий семьи, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Семьи, где второй ребёнок родился или был усыновлён после 1 января 2018 года могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала. Таким же правом обладают родители, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. Подробно программа изложена на сайте мэра Москвы.