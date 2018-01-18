В годовщину прорыва блокады Матвиенко предостерегла от попыток переписать историю

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц не только Великой Отечественной войны, но и всей истории человечества, заявила в четверг, 18 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. В Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия по случаю памятной даты.

«Пример ленинградцев, уроки Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом не следует считать только лишь достоянием истории и историков. Их важно помнить, учитывать и сегодня, поскольку нельзя не видеть попыток переписать историю, принизить роль Красной Армии и советского народа в победе над фашизмом», - подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что жители и защитники города подтвердили – «величие духа, мужество и самоотверженность сильнее пуль и снарядов». «В итоге всегда торжествует не сила, а правда и справедливость», - отметила председатель верхней палаты парламента.

«Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей города на Неве – тех, кто не сдался врагу, остался человеком, проявил несгибаемую волю и преданность Отечеству», - заявила Матвиенко.