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Общество

В Генпрокуратуре рассказали о приговоре американке-мошеннице

23 Января 2018 в 16:38
В Генпрокуратуре рассказали о приговоре американке-мошеннице
Александр Куренной напомнил в эфире НСН подробности уголовного дела.

Обвиняемую в многомиллиардных хищениях из бюджета Московской области гражданку США Жанну Булах (Буллок) Басманный суд Москвы приговорил сегодня к 11 годам заключения. Приговор был вынесен заочно, потому что США отказались выдавать Булах России.

Подробности уголовного дела в эфире НСН напомнил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. (слушайте аудио)

«Сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор гражданке США Жанне Булах. Она и ее бывший супруг, занимавший должность первого заместителя председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, а также другие лица создали организованную преступную группу. С  205 по 2008 годы Булах и ее сообщники похитили право требования долгов в сфере ЖКХ ряда муниципальных образований Московской области на сумму 11 млрд рублей. Затем эти денежные средства были обналичены, выведены за рубеж и потрачены на предметы роскоши и недвижимость. Компетентными органами США отказано в экстрадиции Булах в Российскую Федерацию, в связи с чем судебное разбирательство проходит в отсутствие обвиняемой, то есть заочно. Суд признал Булах виновной в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате преступления и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее в отношении ряда участников организованной преступной группы уже были вынесены обвинительные приговоры. Им назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы», - сказал он.

Отметим, что бывший муж Булах, экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов в настоящее время скрывается во Франции.

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