В «Экологии России» рассказали о выбросах фосфатов в Байкал

Эколог рассказал НСН, какие проблемы помимо остановленного строительства завода есть на уникальном природном объекте.

Помимо остановленного строительства завода на берегу Байкала у уникального озера есть ряд других проблем, которые ежегодно ухудшают экологическую обстановку вокруг него. Об этом рассказал в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России» Владислав Жуков.

«Эта проблема, которая сегодня остановлена, лишь вершина айсберга. У нас огромная проблема с ЦБК (Целлюлозно-бумажное производство — прим. НСН), огромная проблема с выбросом фосфатных моющих средств, нет очистных сооружений во всех муниципальных сооружениях, которые находятся возле Байкала. У нас нарушено лесонасаждение, которое надо в ближайшее время восстанавливать, потому что иначе нарушится экосистема. Поэтому усиливать ещё это вредное воздействие на природу, просто нонсенс. Нас в мире не поймут!», — заявил Жуков.

Напомним, с началом весны по всей России прошли акции протеста и уже собрано 900 тысяч подписей в защиту озера Байкал. Поводом стало строительство на озере завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. 15 марта стало известно о приостановке строительства завода, однако окончательная судьба стройки пока не известна.