В Египет по дешёвке. Россиянам снова пообещали вернуть любимый курорт

Авиаперелеты из России на популярные курорты Египта могут быть восстановлены в самое ближайшее время.

Полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта в России. По его словам, которые приводит ТАСС, дело близко к тому, чтобы восстановить популярные маршруты в полном объеме в соответствии с интересами обеих сторон. Авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. С тех пор, по словам Косачева, были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности перелётов. Вместе с тем, агентство напоминает заявление замглавы МИД РФ, спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, сделанное в конце января. По словам дипломата, никакого дедлайна в решении вопроса о возобновлении чартерных авиаперелетов из России на курорты Египта нет.



С весны прошлого года авиасообщение между Россией и Египтом было частично восстановлено: в соответствии с указом президента Путина в апреле 2018 года возобновились регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир. А вот чартерное авиасообщение с наиболее популярными египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада остается закрытым. Попасть туда можно только через третьи страны, что удорожает поездку.

О том, что уже весной текущего года египетские курорты вновь станут доступны российским туристам, говорила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Правда, по ее словам, «Египет, возможно, откроется частично: какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть нет», - сказала представитель руководства АТОР.

С нетерпением ждут открытия чартерного сообщения с Россией и египетские отельеры. Исполнительный директор одного из крупных туроператоров, мнение которого некоторое время назад приводило РИА Новости, предполагал, что после возвращения чартерных перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх размер скидок египетских отелей для российского рынка в первое время может достигать 30% от цен туроператоров.

Существует, правда, опасность, что скидки египтян могут «съесть» родные перевозчики, в очередной раз повысив топливный сбор. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Интерфаксом» среди крупнейших российских авиакомпаний. Такое намерение подтвердили все крупнейшие игроки рынка. Объясняется это решение резким ростом цен на авиакеросин, из-за чего перевозчики несут большие убытки. Таким образом, повышение стоимости перелетов, кроме тех направлений, где действуют так называемые плоские тарифы, практически неизбежно.

Всеволод Нерознак

