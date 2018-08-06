В Дипакадемии сравнили Сигала на новом посту в МИД РФ с Гагариным

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД рассказал НСН о задачах американского актера в дипломатии.
Стали известны обязанности американского киноактера Стивена Сигала на посту спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал, являющийся гражданином РФ, будет заниматься проектами двустороннего сотрудничества в сфере искусства, культуры, образования, науки и спорта, поддерживать контакты с американскими партнерами и участвовать в мероприятиях в России и за рубежом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на официальное заявление российского внешнеполитического ведомства.
В эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма отметил, что использование публичных персон для урегулирования конфликтов в отношениях стран является вполне распространенной практикой.
Напомним, в США назначение Сигала на пост в МИД РФ некоторые восприняли негативно. Так бывший посол США в России Майкл Макфол назвал назначение киноактера проявлением «отчаяния».