В Дипакадемии сравнили Сигала на новом посту в МИД РФ с Гагариным

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД рассказал НСН о задачах американского актера в дипломатии.

Стали известны обязанности американского киноактера Стивена Сигала на посту спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал, являющийся гражданином РФ, будет заниматься проектами двустороннего сотрудничества в сфере искусства, культуры, образования, науки и спорта, поддерживать контакты с американскими партнерами и участвовать в мероприятиях в России и за рубежом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на официальное заявление российского внешнеполитического ведомства.

В эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма отметил, что использование публичных персон для урегулирования конфликтов в отношениях стран является вполне распространенной практикой.

«Еще со времен лунных проектов и первых запусков, когда и Юрий Гагарин, и Валентина Терешкова ездили по всему миру и были такими посланцами мира, многие вопросы международной практики, международных отношений решались более продуктивно, более эффективно после ряда визитов такого уровня людей. В данной ситуации мне кажется, что в сложившихся российско-американских отношениях, я думаю, что это один из правильных выборов, потому что когда два государства принципиально расходятся по ряду позиций, то один из методов принципиальных переговоров это то, что ищут поле интересов. Не решают конкретно вот эту задачу, которая не решаемая напрямую и в ближайшее время, а ищут поле интересов с той, и с другой стороны. Интересы совпадают на какой-то веточке, и за вот эту веточку выстраивают взаимоотношения. В данном случае, Сигал может сыграть важную роль. С одной стороны, как лицо, имеющее авторитет в США, с другой, его знают и уважают по ряду актерских ролей в известных фильмах в России», — рассказал Сурма.Напомним, в США назначение Сигала на пост в МИД РФ некоторые восприняли негативно. Так бывший посол США в России Майкл Макфол назвал назначение киноактера проявлением «отчаяния».